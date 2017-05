On connait les conclusions de l’autopsie. Le bébé retrouvé sans vie dans un champ, à proximité d’un campement de gens du voyage, était viable, en bonne santé et cet enfant est mort étouffé. Le médecin légiste estime qu’entre la naissance et la mort du nourrisson, moins de 24 heures se sont écoulées.

Et l’enquête montre bien un lien entre l’enfant retrouvé sans vie et la communauté des gens du voyage à côté.