Entre 2014 et 2016, le directeur de l’école de Vétraz-Monthoux a abusé de ses fonctions, en piochant dans la caisse de l’association des parents d’élèves. Le tribunal l’a condamné à 1 an de prison avec sursis. Ce directeur, désormais à la retraite, doit rembourser les sommes perçues 83 345 euros et verser 10 000 euros de dommages et intérêts à l’association.