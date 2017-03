La terre a tremblé à 1h30 cette nuit. L’épicentre est comme toujours du côté de Vallorcine, à l’ouest vers le Buet et le vallon de Tré les Eaux. La magnitude de ce séisme est de 3,6, donc un séisme non négligeable que l’on ressent bien. D’ailleurs, il a été ressenti cette nuit à Chamonix, Megève, le Fayet, Sallanches, le Plateau d’Assy et même Magland.