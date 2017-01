Pollution de l’Air et le préfet de Haute Savoie a rencontré Jean Marc Peillex le maire de St Gervais. Ce dernier lui a fait part de ses propositions pour améliorer la qualité de l’Air: A savoir l’étude du déplacement de l’usine d’incinération de Passy et la recherche d’un site plus approprié pour l’usine SGL Carbon. Et là-dessus Voici la réponse du Préfet de Haute Savoie Pierre Lambert