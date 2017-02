Vallée de l’Arve : objectif 10 000 cheminées changées

Vendredi et samedi, la Région et l’Etat présentaient chacun leur plan contre la pollution de l’air en vallée de l’Arve. Point commun de ces deux plans, le fonds Air Bois, pour changer les appareils de chauffage au bois polluant. Et confirmation, la prime, qui était de 1 000 euros, passe à 2 000 euros.

La Région va donc doubler son aide aux particuliers, le passant de 167 euros à 334 euro.

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône Alpes.







Aujourd’hui, 2 000 habitations ont pu bénéficier de cette aide du Fonds Air Bois. L’ambition pour Ségolène Royal est d’atteindre les 10 000 foyers, avec une enveloppe de 5 millions d’euros, via l’Ademe. Et d’ici 3 ans, les cheminées les plus polluantes seraient carrément interdites, si l’on en croit le dossier de presse de la Ministre.

Par ailleurs, les communes vont bénéficier de 10 millions pour de la rénovation énergétique et le financement de transports propres.

Ségolène Royal, ministre de l’Environnement.

Et toute cheminée ouverte sera totalement interdite dans les constructions de nouvelles maisons.