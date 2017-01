Vallée de l’Arve: Nouvel épisode de pollution

La vallée de l’Arve à nouveau concerné par un épisode de pollution aux fines particules. Le niveau d’information est en vigueur depuis hier avec une valeur moyenne de 53 micro grammes par mètre cube. A Sallanches c’est bien plus élevé, on relevait 71 microgrammes par mètres cube. Et à Passy 61 microgrammes par mètre cube. C’est la conséquence évidemment de l’anticyclone qui s’est réinstallé depuis le début de la semaine mais aussi des températures très froides qui nécessitent un besoin de chauffage plus important.