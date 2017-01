Vallée de l’Arve: Niveau 2 d’alerte à la pollution, de nouvelles mesures rentrent en vigueur

Pollution et tous les départements de la région Rhône Alpes sont désormais touchés par le pic de pollution. En vallée de l’Arve, le seuil d’alerte de 80 micro grammes par m3 est atteint avec une valeur moyenne en fines particules de 100 micro grammes désormais. A Passy c’est particulièrement élevé. On relève 113 micro grammes par mètres cube. Et à Sallanches 92 microgrammes

Et conséquence directe de cette pollution. Le préfet de Haute Savoie a décidé de mettre en place les mesures complémentaires qui avaient été décidé lors du précédent épisode. A compter de 5h demain matin la circulation sera interdite en vallée de l’Arve pour tous les poids lourd mis en circulation avant 1996. Et puis pour les camions d’avant 2001 mise en place d’une circulation alternée. Seuls les poids lourds avec une plaque paire pourront donc circuler demain.

Autre mesure elle concerne le chauffage. L’utilisation des chaudières biomasses du secteur du travail du bois à des fins de chauffage sera interdite là encore à partir de 5h demain matin. Les opérations de séchage de bois également devront être reportées.