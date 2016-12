Vallée de l’Arve : 5 jour de pollution… le 6ème aujourd’hui

En vallée de l’Arve et au Pays du Mont Blanc, la qualité de l’air est médiocre depuis mercredi dernier. Avec la persistance de l’épisode de pollution, c’est maintenant le niveau d’alerte qui est activée.

C’est également le cas en Savoie sur la zone urbaine de Chambéry, Aix les bains, et jusqu’à Annecy. A l’inverse les vallées de Maurienne et Tarentaise sont sortis hier des seuils d’alerte et même d’information.