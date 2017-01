Entre la dotation globale de fonctionnement allouée par l’Etat à la vallée de Chamonix, et dans l’autre sens le FPIC (Fond Péréquation Intercommunal de Compensation), le prélèvement sur la com com qui retourne à l’Etat, et bien la vallée de Chamonix donne plus qu’elle ne reçoit. En 2017, ce sera 2 025 000 euros qui iront à l’Etat contre une dotation de 1 760 000 euros. C’est ce qui ressort ce mardi soir du débat d’orientation budgétaire.