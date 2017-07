Urs Huber remporte la MB Race

Pour sa première participation, le Suisse s’est adjugé samedi à Combloux la course VTT au terme des 140 Km de course. Il l’emporte en 9h 57 min et 23 secondes. Et a l’arrivée il est forcément très heureux…

Urs Huber sur une traduction de Florent Thiery.



Et la 2ème place reste Suisse…Elle est pour Arnaud Rapillard, vainqueur en 2013…C’est la 4ème fois qu’il termine 2ème de la course. Arnaud Rapillard.



Le 1er français Grégory Pascal est 7ème . Antoine Socquet de Megève ne termine lui qu’à la 12ème place.