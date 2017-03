Une avalanche a traversé une des pistes de la station de Tignes en Savoie ce matin. Et bonne nouvelle, personne n’a finalement été enseveli. Il n’y a aucune victime. On vous parlait dans un premier temps, d’au moins une 10 aine de skieurs emportés. Et bien personne n’a été emporté. Et les recherches ont pris fin