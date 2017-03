Le 1er février dans la nuit à Thonon, 5 hommes ont embarqué toute la marchandise d’un magasin de sport : skis, chaussures, vélos… soit 400 000 euros de matériel. L’affaire avait fait grand bruit. Et bien les 5 hommes de nationalité roumaine, et installés entre Annemasse et Rumilly, ont été condamné à 2 ans d’emprisonnement.