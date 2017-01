Jean Marc Peillex accuse le Préfet de créer « un vent de panique ». Dans un communiqué très virulent, le maire de St Gervais dénonce les déclarations du Préfet sur d’éventuelle restrictions sécheresse. Jean Marc Peillex parle « de coup bas », et même « de coup de poignard contre le tourisme ». Et il rajoute que le dossier de l’enneigement artificiel et de l’usage de l’eau est géré aussi maladroitement que celui des pics de pollution.



