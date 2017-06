St Gervais : 3 jours de test pour le PEDIBUS

Le Pédibus permet d’accompagner des enfants à pied vers l’école, en groupe sous la surveillance d’un adulte. Il sera mis en service dès la rentrée prochaine dans la commune de St Gervais. Avant son lancement officiel à la rentrée prochaine, le pédibus est testé à partir d’aujourd’hui et sur 3 jours sur St Gervais ainsi qu’au Fayet. Il permet, non seulement de créer du lien social, mais aussi de lutter contre la pollution.

On écoute Jean Marc Peillex, le maire de St Gervais.

Et pour cette phase de test cette semaine, le pédibus concerne donc les enfants de maternelle et élémentaires des écoles Marie Paradis, de l’Assomption et du Fayet.