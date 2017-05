Avec Kill Art Factory, le street Art s’invite à nouveau sur St Gervais. Le parking souterrain situé en plein cœur de la commune va être transformé en un gigantesque musée alternatif gratuit. A partir d’aujourd’hui et pendant 15 jours, 11 artistes français et étrangers sont invités a investir les lieux et à peindre les 11 niveaux.

Hugues Chevallier, Commissaire de l’exposition 2KM3.