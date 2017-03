Les mondiaux de ski freestyle et de Snowboard. Et un doublé pour les françaises aujourd’hui à Sierra Nevada en Espagne. Nelly Moenne Loccoz et Chloé Trespeuch se sont adjugées le titre mondial par équipes aujourd’hui en Snowboard cross. Et puis 2ème place et donc médaille d’argent pour les françaises Charlotte Bankes et Manon Petit. Pas de médaille en revanche dans l’épreuve masculine par équipes.