Ski : 5 victoires en Coupe du Monde ce week-end

Ski de fond et le Tour de ski hier dimanche à Val di Fiemme en Italie, Maurice Magnificat remporte la poursuite 9km, lui qui avait pris une superbe 2ème place sur le 10 km de vendredi. Maurice Magnificat termine surtout 4ème du Tour de Ski.



Sur la journée de samedi, victoires en ski alpin de Tessa Worley et Alexis Pinturault dans les Géants de Maribor en Slovénie, et Adelboden en Suisse.

Autres victoires samedi en biathlon, Marie Dorin Habert et Martin Fourcade ont tous les deux remporté la Poursuite d’Oberhorf en Allemagne. Et puis ont pourrait rajouter encore 2 autres podiums en biathlon : 3ème place de Martin Fourcade en Mass Start, et 3ème place de Marie Dorin Habert en Sprint.