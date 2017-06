Cet homme d’une quarantaine d’années est mis en cause pour trois agressions sur Scionzier, dont une sur une fillette de 12 ans, et une autre sur une femme de 80 ans. Il aurait agit sous l’emprise de l’alcool. Le tribunal de Bonneville l’a condamné à 1 an de prison avec sursis et à 1 800 euros de dommages et intérêt à payer aux parties civiles.