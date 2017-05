Deux alpinistes revenaient d’une course engagée dans le vallon du Clou, en Tarentaise. Mais à la descente à ski samedi, l’un des deux a été emporté par une coulée et a sauté une barre rocheuse. Faute de réseau, son compagnon de cordée a dû redescendre en bas pour prévenir les secours. Et samedi soir, ils ont retrouvé l’alpiniste sans vie : un sapeurs pompiers de Tignes de 37 ans.