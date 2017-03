Savoie: les arrêts maladie validés

Les 22 arrêts maladie validés par la contre-expertise : Ils sont 22, policiers d’Aix les Bains et de Chambéry, en arrêt maladie depuis la semaine dernière. Ils se disent au « au bout du rouleau, au bord de la crise de nerf ». En cause, un volume de travail beaucoup trop élevé, des amplitudes horaires conséquentes et un temps de repos bien trop faible. Une contre-visite médicale avait été demandé par la direction départemental de la sécurité publique de Savoie. Le verdict est tombé ce matin: les médecins valident les 22 arrêts maladie.