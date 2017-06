Savoie / Haute Savoie : 400 foyers privés d’électricité

Après les orages de mardi soir, en Savoie le réseau électrique était perturbé hier sur Albertville et le Beaufortain, avec des arbres couchés sur les lignes électriques et des câbles arrachés. A 16h ce mercredi, on comptait encore 400 foyers privés de courant. Depuis hier soir, c’est pratiquement le retour à la normale.

Et puis en Haute Savoie, toujours à la suite des orages de mardi soir, des coupures de courant ont été constaté dans le secteur de Jonzier – Epagny.