Il fait chaud dans l’Hexagone. Le mercure grimpe ces jours-ci à plus de 35 degrés dans certaines régions. Et cela va durer toute la semaine, même si des orages sont attendus pour faire redescendre le thermomètre. Pour les Pays de Savoie, les maximales attendues sont également assez élevées : de 30 degrés à Sallanches et jusqu’à 33 degrés à Albertville.