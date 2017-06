Lundi, 5 mouvements régionalistes, autonomistes et fédéralistes de Savoie ont signé un accord. On retrouve le Mouvement Région Savoie, 100% Savoie, La Confédération Savoisienne, Etat de Savoie et Pour la Savoie. Cet accord prévoit que ces 5 sensibilités se retrouvent régulièrement pour discuter, sans que l’un ne prenne le dessus sur les autres. Ces 5 organisations parlent de moment historique pour la Savoie.