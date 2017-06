Dimanche, ce sera le 1er tour des élections législatives. 83 candidats en Haute Savoie pour 6 places de députés, et 52 candidats en Savoie pour 4 places seulement. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, et non 19h comme pour l’élection présidentielle.

L’enjeu de ce premier tour et les conditions de maintien pour le second tour avec Florent Thiery.