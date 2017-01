En Pays de Savoie, vigilance si vous devez circuler en fin de journée et jusqu’à demain matin (samedi). Avec les chutes de neige prévues, le réseau d’autoroute AREA indique de possible difficultés de circulation. Et AREA recommande de partir avec une couverture, de l’eau et un peu de nourriture en cas de blocage sur l’autoroute.