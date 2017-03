« Au bout du rouleau, au bord de la crise de nerf » : Des policiers d’Aix-les-Bains et de Chambéry au bord de la rupture. Ils sont 22 policiers en arrêt maladie. Mises en cause, un volume de travail beaucoup trop élevé et des amplitudes horaires conséquentes. Une contre-visite médicale a été demandé hier par la direction départementale de la sécurité publique de Savoie.