A gauche, Bernardette Laclais sollicite un nouveau mandat de députée. Elle est candidate dans la 4ème circonscription, même si elle n’a pas reçu l’investiture « En March »e qu’elle demandait, puisqu’elle a été attribué à Patrick Mignola du MoDem. Et Bernadette Lacalais n’est pas non plus la candidate officielle du PS.