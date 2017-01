Sallanches: un parking relais gratuit voit le jour

Celui comporte 98 places. Il est situé aux entrées et sorties de l’autoroute. Et pour le maire de la commune, Georges Morand, cet emplacement va permettre de faciliter le covoiturage notamment pour les professionnels:

Après les travaux de suppression du passage à niveau du Bois Noir, ce parking relais est donc le dernier aménagement public réalisé dans cette zone.

En plus du parking relais, deux arrêts de bus ont été créé. Les explications de Geoges Morand, maire de la commune :

Mais est-ce la fin de ces Parkings relais en Haute-Savoie ?

La question peut se poser. Depuis 2010, le département en a implanté 10 sous maîtrise d’ouvrage et co-financé six. En tout, ce sont près de six millions d’euros qui ont été investit pour créer près de 2,000 places de parking relais dans le département. Mais à partir du 1er janvier 2017, la Haute-Savoie ne pourra plus en faire pousser d’autres, Christian Monteil, président du Conseil départemental:

L’écomobilité fait partie des engagements du département. Vice-président du conseil départementale en charge des routes Denis Duvernay tenait à réaffirmer les réaffirmer en matière de covoiturage, notamment grâce aux parkings relais et au site mobisim :

Et la Haute-Savoie a investit près de 6 millions d’euros en 6 ans pour l’écomobilité !