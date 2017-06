Sallanches: Un magasin éphémère pour le commerce équitable

Agir pour le commerce équitable. C’est l’objectif des élèves de 2ème année Bac pro vente à la Mfr le Belvèdere à Sallanches. Pour la 8ème année d’affilée en partenariat avec Artisans du Monde, ils ont ouvert un magasin éphémère, salle de l’ancienne poste à Sallanches. Un projet pédagogique qui est forcément très bénéfique pour les élèves. C’est ce que nous explique Emre, élève en bac pro 2ème année à la Mfr le Belvédère

Mais alors qu’est ce que c’est justement que le commerce équitable. La réponse d’Emre, un des élèves qui a participé au projet

Et ce projet pédagogique les élèves y participent depuis le mois de novembre. On écoute Emre, un des élèves qui a participé au projet

Et le magasin éphémère qui est donc situé à l’ancienne poste de Sallanches est ouvert jusqu’à vendredi non stop de 8h30 à 18h30 et samedi également de 8h à 16h