Sallanches – Passy : les travaux de l’A 40

Depuis la semaine dernière ATMB, Autoroute et Tunnel du Mont blanc pose de nouvelles chaussées entre Sallanches et Passy sur 10 Km. Des travaux qui interviennent en pleine période estivale avec quelques perturbations, et qui vont se prolonger jusqu’au 28 juillet.

Julien Masciotra, Chef de projet Atmb en charge du renouvellement des chaussées.



Plusieurs couches sont nécessaires, ce qui explique parfois la longueur du chantier.

Les explications de Philippe Borne, conducteur de travaux au sein de l’entreprise Colas.