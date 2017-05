Les braqueurs de la boutique Sfr à Sallanches ont enfin été interpellés. Au mois de janvier et au mois de mars cette boutique située en plein centre ville avait subi deux braquages. Des téléphones avaient notamment été dérobés. Et bien les deux auteurs présumés ont été interpellés dans le Nord Isère. Ils ont été mis en examen et incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville.