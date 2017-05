Sallanches: La maison de la petite enfance doit être réaménagée

A Sallanches/ La maison de la petite enfance est en travaux. Des travaux d’aménagement et d’agrandissement. Ces travaux permettront ainsi d’accueillir 66 enfants dont une 20 aine provenant du multi-accueil « Les loupiots » qui n’est plus aux normes aujourd’hui. Tous les jeunes enfants Sallanchards seront donc regroupés dans un seul et même établissement. Georges Morand, le maire de Sallanches

Et la crêche des loupiots qui ne répond plus aux normes de la PMI va être mutualisé avec Les Ptites Pousses à la maison de la petite enfance. On écoute Georges Morand, le maire de Sallanches

Cette maison doit accueillir d’ici au mois de décembre, une 20 aine d’enfants supplémentaires provenant de la crêche des Loupiots qui n’est plus aux normes. Mais aujourd’hui ce qui fait débat surtout chez les parents, ce sont les horaires de la crèche qui ont été modifiés par la municipalité. Le maire de Sallanches Georges Morand s’en explique