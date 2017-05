Sallanches: feu vert pour le projet « The Snow »

Feu vert pour le projet « The Snow »: a Sallanches, la zone commerciale de Carrefour avec la Boite à Outil doit accueillir un centre commercial, l’ancien projet « Snow Mont Blanc » retoqué et revisité. La commission nationale d’aménagement commercial a validé l’extension de Carrefour pour 5 000 mètres carrés, et la création de 10 000 mètres carrés de nouvelle surface commerciale. Explications d’Elias Halile Agresti:

Le tout premier projet de centre commercial à Sallanches date de 2007, puis 2009, à chaque fois l’autorisation a été retoqué, attaqué en justice, puis abandonné.

