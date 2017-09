Cela fait une douzaine d’années que Sup Sallanches propose un BTS tourisme, mais cette année, l’école innove : la quinzaine d’étudiants inscrits à la formation bénéficient d’un contrat d’apprentissage.

Un vrai plus pour les élèves et les entreprises, comme l’explique Florent Jacquet, adjoint de direction à l’Enseignement catholique de Sallanches.

Ces contrats d’apprentissage se feront en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui change beaucoup de choses.

Les précisions de Florent Jacquet.

Pour leur stage, les élèves auront donc accès à plus d’entreprises.

Quant aux cours, ils seront dispensés par des enseignants de choix.

Pour cette première année, une quinzaine d’élèves se sont inscrits à ce BTS tourisme d’un genre nouveau. Du lundi au mercredi, ils seront en classe, avant de partir en entreprise le reste de la semaine.