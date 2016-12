Saint-Gervais: Vers un service minimum pour le TMB

Vers un service minimum pour le Tramway du Mont blanc. Le train à Crémaillère entre le Fayet et Bellevue est à l’arrêt en raison d’un conflit social actuellement. Mais l’exploitant, la compagnie du Mont blanc envisage tout de même de faire marcher des trains en service minimum, probablement un le matin et un le soir. Une décision doit être prise dans la journée. Et Avec cette fermeture en tous les cas la perte est estimée à 20 000 euros par jour pour la compagnie du Mont blanc