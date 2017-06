Rhône Alpes : le Critérium du Dauphiné dès dimanche

Cyclisme et début dimanche du Critérium du Dauphiné.

69ème édition du Critérium du Dauphiné à partir de dimanche, avec un final dans 8 jours entre Savoie et Haute Savoie, pour une arrivée sur le plateau de Solaison.

Explication de Florent Thiery.

Dimanche, c’est à l’ouest de la Région, de St Etienne que s’élancera le peloton du Critérium. Les sprinteurs auront jusqu’à mardi, en traversant la Loire et la Haute Loire, pour tenter de remporter une étape. Ensuite mercredi, place aux rouleurs pour un contre-la-montre entre La Tour du Pin et Bourgoin Jallieu.

Jeudi, vendredi, le Critérium passera par Maçon, le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes, avec les prémices de la montagne sur l’arrivée à la Motte Servolex.

Samedi, c’est l’Alpe d’Huez mais dans un parcours revisité.

Enfin dimanche (dans 8 jours), très très gros programme entre Albertville et le Plateau de Solaison au dessus de Bonneville : avec le col des Saisies, le col des Aravis, le col de la Colombière, et les 11,3 km d’ascension finale jusqu’au Plateau de Solaison pour le final de ce 69ème Critérium du Dauphiné et désigner le vainqueur 2017.