Praz sur Arly : Famille Plus et l’attractivité de la montagne

La station haut-savoyarde de Praz sur Arly accueille jusqu’à demain le séminaire des destinations labellisées « Famille Plus montagne ». Au Pays du Mont Blanc, les stations de St Gervais, Combloux, Les Houches et donc Praz sur Arly sont déjà labellisées Famille plus, et cette année la station des Contamines-Montjoie obtient également ce label. Ce séminaire de 3 jours permet des retours d’expérience entre témoignages, échanges, et visites.

Les précisions de Patrice Blanc-Gonnet, le directeur de l’office de tourisme de Praz sur Arly.