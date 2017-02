Praz sur Arly: Du logement pour les gens du pays et de l’offre touristique haut de gamme

37 nouveaux logements devraient sortir de terre dans les 2 ans qui viennent à Praz sur Arly.

Pour faire face à un prix de l’immobilier qui est de plus en plus cher dans cette station, la municipalité réagit et lance des programmes pour les gens du pays.

Yann Jaccaz le maire de Praz sur Arly

De l’offre touristique haut de gamme à Praz sur Arly. C’est ce qui est proposé depuis cet hiver à proximité même de Megève mais sur la commune de Praz avec le hameau « les Portes de Megève ». Il s’agit d’un ensemble de 18 grands chalets et de 7 appartements haut de gammes. On écoute Yann Jaccaz le maire de Praz sur Arly