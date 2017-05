La route d’accès au Praz de Lys et un chantier plus long que prévu. Cette route départementale 328 qui avait subi des éboulements à répétition au niveau de la Ravine restera encore fermée tout l’été et probablement jusqu’au mois de novembre. C’est ce qui a été annoncé hier lors d’une réunion publique. Et pendant toute cette période de travaux la station du Praz de Lys reste accessible par le col de la Ramaz ou par le col de l’Encrenaz