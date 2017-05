Praz de Lys : la route d’accès fermée jusqu’à fin novembre

Pas d’ouverture de la route d’accès à la station du Praz de Lys avant fin novembre. La durée des travaux est aujourd’hui rallongée de 2 mois et demi. Il faut dire que ces derniers temps la situation s’est quelque peu dégradée sur cette route départementale au lieu dit « la Ravine ». Et pour la suite, cette même route pourrait bien être fermée les deux étés suivants : 2018 et 2019



Jean Louis Mivel, Vice Président du conseil départemental de Haute-Savoie.