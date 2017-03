Pollution: ils dénoncent des promesses non tenues

Ils dénoncent des promesses non tenues : « ils » c’est l’association Environn’ Mont-Blanc, les promesses ce sont celles de la ministre de l’écologie Ségolène Royal. L’association environnementale souligne des insuffisances dans l’arrêté inter-préfectoral pris suite a la visite de la ministre fin février. Particulièrement en ce qui concerne les restrictions de circulations en cas de pics de pollution. Pour l’association, l’interdiction de circulation devrais avoir effet immédiat dès le premier jour où le seuil d’alerte de 80mg de particules par m3 est atteint. Et, dès le deuxième jour du seuil d’information, placé à 50mg par m3. Autre mesure phare vivement souhaité : l’interdiction permanente de circulation, pour les poids lourds dit polluants, dans les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc.