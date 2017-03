François Fillon est lâché de toute part : une soixantaine d’élus de la Droite l’ont quitté en 24h seulement.

Virginie Duby Muller, député de Haute Savoie, fait partie des 20 députés qui ont signé un appel au retrait de François Fillon.

Et en Savoie, Hervé Gaymard demande à François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qu’ils désignent ensemble un autre candidat. On rappelle qu’Hervé Gaymard est un proche d’Alain Juppé.