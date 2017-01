Ouverture depuis peu à Sallanches d’un club cœur et santé.

Ce type de club est destiné a toutes les personnes ayant eu un accident cardiaque par le passé ( infarctus, pontage, etc…). On y vient généralement après une première rééducation en hôpital, comme nous l’explique Jacques Duquenne, du club cœur et santé de Sallanches

Sandrine Richard, enseignante en activité physique adaptée.