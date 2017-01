La pollution de l’Air… plus d’un mois que ça dure ! C’est du jamais vu. Et s’il est difficile de ne pas se chauffer ou se déplacer, les feux d’artifices eux sont interdits. Et le soir du réveillon, force est de constater que l’interdiction préfectorale n’a pas été respectée ici et là. Et pourtant, le message avait été répété.

En revanche en Savoie et sur la zone urbaine des Pays de Savoie, fin de l’épisode de pollution depuis dimanche.