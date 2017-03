Le Conseil Communautaire du Pays du Mont Blanc est maintenu le 22 mars. Problème, c’est aussi la date des Etats Généraux de l’Air. Mais Georges Morand, le président de la Com Com ne veut pas décaler la réunion des élus, qui doivent voter le budget avant le 25 mars. Alors forcément, la polémique enfle. Et déjà, Jean Marc Peillex a indiqué qu’il déserterait le conseil communautaire pour être présent aux Etats Généraux de l’Air.