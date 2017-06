Pays du Mont Blanc : J-1 avant la MB Race

La 8e édition de la MB Race, considérée comme la course de VTT la plus difficile au monde, démarre demain.

Au total, une dizaine de parcours sont proposés aux concurrents, dont le plus prestigieux : celui de la MB Ultra en 140 kilomètres). Grâce à ses 7 000 mètres de dénivelé, il fait désormais partie d’un circuit international de 4 courses : la MTB Alpine Cup.

Les explications de Stéphane Piccot, le co-président de la MB Race.

Le départ de la MB Ultra sera donné demain à 6h du matin à Combloux.

Un nouveau parcours fait son apparition cette année : le 20 kilomètres.