Pays du Mont Blanc : Frédéric Champly candidat sans étiquette

Frédéric Champly est candidat aux élections législatives pour la 6ème circonscription de Haute Savoie. Sans étiquette, il n’est pas isolé. Et alors que dans la 6ème circonscription de Haute Savoie, on compte une dizaine de candidatures aux législatives dont une pour Europe Ecologie les Verts et une autre pour La République en Marche, Frédéric Champly est très clair sur son orientation politique.

Son programme, c’est évidemment la question de la qualité de l’air, avec l’ambition d’avoir un Préfet chargé de la qualité de l’air dans les vallées alpine et la création d’un syndicat mixte pour mieux structurer les différentes actions. Et puis Frédéric Champly fait également d’autres propositions dans d’autres domaines.