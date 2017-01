Pays du Mont Blanc : deux conciliateurs de justice

Liliane Antoine et Bernard Califano, tous deux nommés par la Cour d’Appel de Chambéry sur demande du Tribunal d’Instance, interviennent gratuitement pour régler des litiges entre particuliers ou avec des entreprises. Et les consultations se font sur rendez vous avec des permanences sur Passy Chedde, St Gervais, Praz sur Arly et à partir du mois de mars sur Chamonix.

Liliane Antoine, conciliateur de justice.

Bernard Califano, conciliateur de justice.