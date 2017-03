Avec les intempéries d’hier et les chutes de neige de ce matin, encore 2500 foyers étaient encore privés de courant vers 16h30 sur la Savoie et la Haute-Savoie. Le point avec Benoit Kirba Directeur territorial d’Enedis ex erdf

Et c’est donc le vent et la neige qui est a l’origine de ces perturbations. A nouveau Benoit Kirba

D’ici à la fin de journée, on devrait revenir a une situation quasi normale