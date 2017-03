Passy : suite des Etats Généraux de l’Air

Au lendemain de cette réunion qui a rassemblé quelques 600 personnes à Passy, un suivi doit maintenant être fait pour s’assurer que les propositions faites par les groupes de travail ne soient pas parole en l’air.

Alain Nahmias président de l’Arsmb.

Alors dans un communiqué, Eric Fournier salue les différentes propositions : la gratuité des transports collectifs, l’extension du Fonds Air Bois à la rénovation énergétique, ou bien encore le report modal des poids lourds. Avant même le nouveau PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), Eric Fournier demande que des mesures puissent être appliquées dès cette année, afin d’obtenir les premiers résultats dès l’hiver prochain.

Et puis autre réaction, celle du docteur Frédéric Champly qui n’a pu s’exprimer publiquement. Il précise dans un communiqué qu’il était bien convenu avec les organisateurs des Etats Généraux de l’Air qu’il ne prenne pas la parole, mais qu’il souhaitait réagir à une question sur le plan de la santé et non sur le terrain politique.